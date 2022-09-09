Иммунолог Скорпилева: мужчины с высоким тестостероном тяжелее переносят COVID

Иммунолог Скорпилева: мужчины с высоким уровнем тестостерона тяжелее переносят COVID

09 сентября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

У мужчин с высоким уровнем тестостерона гуще кровь и изменены показатели белка, считает Зоя Скорпилева Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мужчины с более высоким уровнем тестостерона переносят COVID-19 тяжелее, так как у них гуще кровь и изменены показатели ферритина (белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа) и гемоглобина. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Мужчины с более высоким уровнем тестостерона сложнее переносят коронавирус. Это чисто физиологические такие моменты. У них немного изменяются показатели ферритина, гемоглобина, кровь чуть более густая. И поскольку вирус работает именно на сосудистый компонент, поражает его, то естественно это может сказываться на тяжести протекания болезни. Кроме того, мужчины с высоким уровнем тестостерона обычно не обращают внимание на какие-то мелкие недомогания и могут просто позже обращаться к врачу, чем надо», — объяснила Зоя Скорпилева. Иммунолог добавила, что в целом после COVID-19 у мужчин часто развивается аритмия, нарушается углеводный обмен, возникают проблемы с сосудами. «У мужчин с более высоким уровнем тестостерона формы протекания COVID-19 более тяжелые, а последствия у всех одинаковые. Немножко меняется углеводный обмен, уровень сахара в крови, возникают проблемы с сосудами, со стороны сердечной мышцы. Часто встречаются аритмии», — подчеркнула Скорпилева.

Мужчины с более высоким уровнем тестостерона переносят COVID-19 тяжелее, так как у них гуще кровь и изменены показатели ферритина (белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа) и гемоглобина. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «Мужчины с более высоким уровнем тестостерона сложнее переносят коронавирус. Это чисто физиологические такие моменты. У них немного изменяются показатели ферритина, гемоглобина, кровь чуть более густая. И поскольку вирус работает именно на сосудистый компонент, поражает его, то естественно это может сказываться на тяжести протекания болезни. Кроме того, мужчины с высоким уровнем тестостерона обычно не обращают внимание на какие-то мелкие недомогания и могут просто позже обращаться к врачу, чем надо», — объяснила Зоя Скорпилева. Иммунолог добавила, что в целом после COVID-19 у мужчин часто развивается аритмия, нарушается углеводный обмен, возникают проблемы с сосудами. «У мужчин с более высоким уровнем тестостерона формы протекания COVID-19 более тяжелые, а последствия у всех одинаковые. Немножко меняется углеводный обмен, уровень сахара в крови, возникают проблемы с сосудами, со стороны сердечной мышцы. Часто встречаются аритмии», — подчеркнула Скорпилева.