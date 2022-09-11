Экс-бойфренд актрисы Яны Трояновой стал автором сериала о попытке сбежать из РФ

Режиссер Сигарев написал сценарий к сериалу «Американцы» от онлайн-кинотеатра KION

12 сентября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Василий Сигарев не только снимает сам, но и выступает в качестве сценариста и драматурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уральский режиссер и драматург, бывший возлюбленный актрисы Яны Трояновой Василий Сигарев стал автором сценария к сериалу «Американцы». За производство картины взялся онлайн-кинотеатр KION вместе с компанией LOOKFILM. Об этом сообщает представители онлайн-площадки. «Стартовали съемки народной комедии „Американцы“. Сценарий написал популярный драматург и режиссер Василий Сигарев („Страна 03“, „Волчок“, „Жить“), режиссером стал Федор Стуков („Физрук“, „Дылды“). В главных ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова», — сообщают представители KION. Сериал планируют показать на платформе в 2023 году. По сценарию действие «Американцев» происходит в 2009 году в российском поселке Ливни. Главная героиня Зинаида узнает, что если родить ребенка в США, то он станет американцем и сможет перевезти всех родственников за границу. Героиня решается срочно забеременеть, чтобы сбежать из России. На эту же авантюру она пытается подбить своих подруг, однако их мужья выступают против. На пути к цели подругам предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом. По словам генерального директора МТС Медиа/KION Игоря Мишина, после прочтения сценария Сигарева, он остался под впечатлением. «Один час мне понадобился после прочтения первых серий, чтобы понять — Василий Сигарев прислал потенциальный народный хит! Таких историй — самоироничных, умных, с юмором и яркими народными персонажами — крайне мало. И снимать такой сериал большая радость и удача для нас», — заявил Мишин. Восторженно о работе Сигарева отозвался и режиссер «Американцев» Федор Стуков. Он считает, что в истории про «американскую мечту» сценарист объемно и узнаваемо прописал образы героинь. Василий Сигарев является драматургом, а также режиссером. Он снял такие фильмы, как «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ». С 2003 года встречался с актрисой Яной Трояновой («Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга») из Екатеринбурга. Однако в начале февраля 2021 года он заявил о том, что пара рассталась. Об этом Сигарев рассказала в выпуске шоу Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов), который приезжал в Нижний Тагил ради интервью с драматургом. Актриса Анна Котова-Дерябина (слева) работает с актерами, с которыми уже сотрудничала в других проектах Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION История расскажет о начале 2010-х годов Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION Команда сериала «Американцы» завершит съемки в 2023 году Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский режиссер и драматург, бывший возлюбленный актрисы Яны Трояновой Василий Сигарев стал автором сценария к сериалу «Американцы». За производство картины взялся онлайн-кинотеатр KION вместе с компанией LOOKFILM. Об этом сообщает представители онлайн-площадки. «Стартовали съемки народной комедии „Американцы“. Сценарий написал популярный драматург и режиссер Василий Сигарев („Страна 03“, „Волчок“, „Жить“), режиссером стал Федор Стуков („Физрук“, „Дылды“). В главных ролях — Анастасия Попова, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Мария Осипова», — сообщают представители KION. Сериал планируют показать на платформе в 2023 году. По сценарию действие «Американцев» происходит в 2009 году в российском поселке Ливни. Главная героиня Зинаида узнает, что если родить ребенка в США, то он станет американцем и сможет перевезти всех родственников за границу. Героиня решается срочно забеременеть, чтобы сбежать из России. На эту же авантюру она пытается подбить своих подруг, однако их мужья выступают против. На пути к цели подругам предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом. По словам генерального директора МТС Медиа/KION Игоря Мишина, после прочтения сценария Сигарева, он остался под впечатлением. «Один час мне понадобился после прочтения первых серий, чтобы понять — Василий Сигарев прислал потенциальный народный хит! Таких историй — самоироничных, умных, с юмором и яркими народными персонажами — крайне мало. И снимать такой сериал большая радость и удача для нас», — заявил Мишин. Восторженно о работе Сигарева отозвался и режиссер «Американцев» Федор Стуков. Он считает, что в истории про «американскую мечту» сценарист объемно и узнаваемо прописал образы героинь. Василий Сигарев является драматургом, а также режиссером. Он снял такие фильмы, как «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ». С 2003 года встречался с актрисой Яной Трояновой («Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга») из Екатеринбурга. Однако в начале февраля 2021 года он заявил о том, что пара рассталась. Об этом Сигарев рассказала в выпуске шоу Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов), который приезжал в Нижний Тагил ради интервью с драматургом.