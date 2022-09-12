Каждая рыба весит десять килограммов (фото из архива)
Житель Нижневартовска (ХМАО) похвастался выловленными в одном из водоемов огромными щуками. Каждая рыба весит десять килограммов. Фотографии рыбак разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сентябрь, пора толстых, красивых щук. Будоражат рыбаков редкими, но очень злыми поклевками!» — написал Николай Кузнецов.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук.
Пойманная щука
Улов
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