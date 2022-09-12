Рыбак в ХМАО поймал гигантских щук. Фото

13 сентября 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Каждая рыба весит десять килограммов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) похвастался выловленными в одном из водоемов огромными щуками. Каждая рыба весит десять килограммов. Фотографии рыбак разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сентябрь, пора толстых, красивых щук. Будоражат рыбаков редкими, но очень злыми поклевками!» — написал Николай Кузнецов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук. Пойманная щука Фото: Николай Кузнецов, «ВКонтакте» Улов Фото: Николай Кузнецов, «ВКонтакте»

Житель Нижневартовска (ХМАО) похвастался выловленными в одном из водоемов огромными щуками. Каждая рыба весит десять килограммов. Фотографии рыбак разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сентябрь, пора толстых, красивых щук. Будоражат рыбаков редкими, но очень злыми поклевками!» — написал Николай Кузнецов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук.