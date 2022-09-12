12 сентября 2022
11 сентября 2022

Рыбак в ХМАО поймал гигантских щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждая рыба весит десять килограммов (фото из архива) Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) похвастался выловленными в одном из водоемов огромными щуками. Каждая рыба весит десять килограммов. Фотографии рыбак разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сентябрь, пора толстых, красивых щук. Будоражат рыбаков редкими, но очень злыми поклевками!» — написал Николай Кузнецов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук.

Пойманная щука
Фото:
Улов
Фото:

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Житель Нижневартовска (ХМАО) похвастался выловленными в одном из водоемов огромными щуками. Каждая рыба весит десять килограммов. Фотографии рыбак разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сентябрь, пора толстых, красивых щук. Будоражат рыбаков редкими, но очень злыми поклевками!» — написал Николай Кузнецов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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