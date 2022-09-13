Власти Перми хотят заплатить 100 тысяч рублей за 150 фотографий

В мэрии Перми объявили конкурс на создание фотобанка городских достопримечательностей

Власти объявили конкурс на создание фотобанка пермских достопримечательностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермской мэрии объявили аукцион на создание банка из 150 фотографий видов достопримечательностей краевой столицы. Начальная (максимальная) цена контракта — более 109 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации. Она опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Цель — создание фотобанка туристских объектов Перми для использования в целях изготовления презентационных материалов для демонстрации на мероприятиях федерального, международного и межрегионального уровней, для использования в полиграфической продукции о туризме. Техзадание подразумевает фотосъемку туристских объектов Перми в количестве не менее 150 штук», — указано в конкурсной заявке.

Также уточняется, что список природных видов, видов набережной и реки Камы, музеев, парков, скверов и других достопримечательностей Перми необходимо заранее согласовать с заказчиком. Фотографировать нужно на профессиональный фотоаппарат, а также использовать квадрокоптер. Подрядчик должен следить за разнообразием планов и вести фотосъемку объектов в разных погодных условиях. Начальная (максимальная) цена контракта — более 109 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут 29 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской мэрии объявили конкурс на изготовление и поставку мобильного туристско-информационного центра. На дом на колесах власти готовы потратить 9,5 миллиона рублей.