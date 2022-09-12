В Пермском крае проверят ручей, который уничтожают рабочие

13 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

На месте истока ручья выкапывают котлован Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Кунгурского муниципального района (Пермский край) проверят ручей в деревне Шубино, которые уничтожается в ходе земельных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. Раньше безымянный ручей был домом для диких уток, а сейчас на месте истока роют котлованы, из-за чего ручей сильно обмелел. «Управлением имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края принято решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом на земельных участках [деревни Шубино]», — сообщили в пресс-службе. О результате сообщат дополнительно. В пресс-службе добавили, что информация о водных объектах, которые находятся в деревне Шубино у краевого минприроды отсутствует. Нет никакой информации о безымянном русле и в водных справочниках. Также в мэрии отметили, что обследованием участка занимались сотрудники отдела гидрологии Пермского ЦГМС. По итогам обследования стало известно, что ручей и его исток имеют естественное происхождение и относятся к бассейну реки Ирень. URA.RU рассказывало о ручье в деревне Шубино, которые в сентябре 2022 года начали уничтожать в ходе земляных работ. Местные жители забили тревогу в соцсетях, жалуясь, что строители роют котлован на месте истока ручья и уничтожают дом для диких уток.

Власти Кунгурского муниципального района (Пермский край) проверят ручей в деревне Шубино, которые уничтожается в ходе земельных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. Раньше безымянный ручей был домом для диких уток, а сейчас на месте истока роют котлованы, из-за чего ручей сильно обмелел. «Управлением имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края принято решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом на земельных участках [деревни Шубино]», — сообщили в пресс-службе. О результате сообщат дополнительно. В пресс-службе добавили, что информация о водных объектах, которые находятся в деревне Шубино у краевого минприроды отсутствует. Нет никакой информации о безымянном русле и в водных справочниках. Также в мэрии отметили, что обследованием участка занимались сотрудники отдела гидрологии Пермского ЦГМС. По итогам обследования стало известно, что ручей и его исток имеют естественное происхождение и относятся к бассейну реки Ирень. URA.RU рассказывало о ручье в деревне Шубино, которые в сентябре 2022 года начали уничтожать в ходе земляных работ. Местные жители забили тревогу в соцсетях, жалуясь, что строители роют котлован на месте истока ручья и уничтожают дом для диких уток.