12 сентября 2022

В Пермском крае нарушались права детей-инвалидов на образование

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
Нарушение права на образование выявили прокуроры Фото:

Прокуратура Березовского района Пермского края выявила нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей этой категории совместно с другими детьми не соответствовало установленной норме.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в МБОУ „Березовская средняя общеобразовательная школа № 2“ не соблюдено нормативное количество детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими учащимися. Прокурором внесено представление о выявленном нарушении в адрес председателя комитета образования Березовского муниципального округа», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По выявленным нарушениям в отношении школы было возбуждено административное дело, материалы переданы мировому судье. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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Прокуратура Березовского района Пермского края выявила нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей этой категории совместно с другими детьми не соответствовало установленной норме. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в МБОУ „Березовская средняя общеобразовательная школа № 2“ не соблюдено нормативное количество детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими учащимися. Прокурором внесено представление о выявленном нарушении в адрес председателя комитета образования Березовского муниципального округа», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. По выявленным нарушениям в отношении школы было возбуждено административное дело, материалы переданы мировому судье. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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