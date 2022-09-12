В Пермском крае нарушались права детей-инвалидов на образование

Прокуратура Березовского района Пермского края выявила нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей этой категории совместно с другими детьми не соответствовало установленной норме.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в МБОУ „Березовская средняя общеобразовательная школа № 2“ не соблюдено нормативное количество детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими учащимися. Прокурором внесено представление о выявленном нарушении в адрес председателя комитета образования Березовского муниципального округа», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По выявленным нарушениям в отношении школы было возбуждено административное дело, материалы переданы мировому судье. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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