Челябинский губернатор выразил соболезнование из-за смерти главреда «Комсомольской правды»

14 сентября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер скорбит по поводу смерти главреда «Комсомольской правды» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование родственникам и коллегам в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» («КП») Владимира Сунгоркина. Его слова приводит пресс-служба главы региона. «Владимира Николаевича ценили не только в медийном сообществе — его знала и уважала, без преувеличения, вся страна. Большой профессионал, человек одаренный, чуткий и талантливый, он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики», — процитировала слова Текслера пресс-служба губернатора. Глава региона добавил, что Сунгоркин, который также являлся гендиректором одноименного издательского дома, сделал издание одним из самых успешных медиапроектов в стране. Немаловажной заслугой, по словам губернатора, является то, что «Комсомолка» неизменно занимает верхние строки рейтинга доверия читателей. Значимым аспектом деятельности скончавшегося медиаменеджера Текслер считает воспитание молодых журналистов и руководителей средств массовой информации. Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции. На Дальнем Востоке журналист, уроженец Хабаровска, собирал материал для книги о первопроходце Владимире Арсеньеве. Причиной смерти сайт «КП» назвал инсульт. Сунгоркину было 68 лет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование родственникам и коллегам в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» («КП») Владимира Сунгоркина. Его слова приводит пресс-служба главы региона. «Владимира Николаевича ценили не только в медийном сообществе — его знала и уважала, без преувеличения, вся страна. Большой профессионал, человек одаренный, чуткий и талантливый, он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики», — процитировала слова Текслера пресс-служба губернатора. Глава региона добавил, что Сунгоркин, который также являлся гендиректором одноименного издательского дома, сделал издание одним из самых успешных медиапроектов в стране. Немаловажной заслугой, по словам губернатора, является то, что «Комсомолка» неизменно занимает верхние строки рейтинга доверия читателей. Значимым аспектом деятельности скончавшегося медиаменеджера Текслер считает воспитание молодых журналистов и руководителей средств массовой информации. Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции. На Дальнем Востоке журналист, уроженец Хабаровска, собирал материал для книги о первопроходце Владимире Арсеньеве. Причиной смерти сайт «КП» назвал инсульт. Сунгоркину было 68 лет.