Челябинский губернатор выразил соболезнование из-за смерти главреда «Комсомольской правды»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнование родственникам и коллегам в связи со смертью главреда «Комсомольской правды» («КП») Владимира Сунгоркина. Его слова приводит пресс-служба главы региона.
«Владимира Николаевича ценили не только в медийном сообществе — его знала и уважала, без преувеличения, вся страна. Большой профессионал, человек одаренный, чуткий и талантливый, он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики», — процитировала слова Текслера пресс-служба губернатора.
Глава региона добавил, что Сунгоркин, который также являлся гендиректором одноименного издательского дома, сделал издание одним из самых успешных медиапроектов в стране. Немаловажной заслугой, по словам губернатора, является то, что «Комсомолка» неизменно занимает верхние строки рейтинга доверия читателей. Значимым аспектом деятельности скончавшегося медиаменеджера Текслер считает воспитание молодых журналистов и руководителей средств массовой информации.
Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября в Приморском крае во время экспедиции. На Дальнем Востоке журналист, уроженец Хабаровска, собирал материал для книги о первопроходце Владимире Арсеньеве. Причиной смерти сайт «КП» назвал инсульт. Сунгоркину было 68 лет.
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