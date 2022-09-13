К свердловскому прокурору нагрянула большая проверка из Москвы

14 сентября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Для Бориса Крылова это первая подобная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург, как и анонсировало URA.RU, прибыла группа инспекторов из Генпрокуратуры РФ, цель которых — подвести итоги первого года работы свердловского прокурора Бориса Крылова, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2021-го. Об этом агентству сообщил источник в надзорном ведомстве. «В составе группы 11 человек. Они проработают в регионе десять дней», — поделился собеседник. По его словам, ревизоры изучат статистику и материалы по надзору за расследованием уголовных дел (в том числе коррупционного характера), то есть проверка, вероятно, затронет и областной главк МВД. Кроме того, ожидаются выезды в прокуратуры крупных свердловских городов и на предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Статья по теме Генпрокурор РФ отправил в Екатеринбург десятки ревизоров «Также обсуждалось, что они [делегация из Москвы] слетают в Кытлым на вертолете. Там располагается воинская часть с ракетами», — добавил источник. В пресс-службе свердловской прокуратуры на момент публикации корреспонденту не ответили. А ответ на запрос в пресс-службу Генпрокуратуры, направленный еще 25 августа, до сих пор не пришел. Аналогичная проверка проходила в Свердловской области в начале 2021 года. По одной из версий, ее перед отъездом в Москву инициировал тогдашний замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев. По итогам той проверки были выявлены некоторые проблемы в работе региональных прокуроров.

В Екатеринбург, как и анонсировало URA.RU, прибыла группа инспекторов из Генпрокуратуры РФ, цель которых — подвести итоги первого года работы свердловского прокурора Бориса Крылова, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2021-го. Об этом агентству сообщил источник в надзорном ведомстве. «В составе группы 11 человек. Они проработают в регионе десять дней», — поделился собеседник. По его словам, ревизоры изучат статистику и материалы по надзору за расследованием уголовных дел (в том числе коррупционного характера), то есть проверка, вероятно, затронет и областной главк МВД. Кроме того, ожидаются выезды в прокуратуры крупных свердловских городов и на предприятия, выполняющие гособоронзаказ. «Также обсуждалось, что они [делегация из Москвы] слетают в Кытлым на вертолете. Там располагается воинская часть с ракетами», — добавил источник. В пресс-службе свердловской прокуратуры на момент публикации корреспонденту не ответили. А ответ на запрос в пресс-службу Генпрокуратуры, направленный еще 25 августа, до сих пор не пришел. Аналогичная проверка проходила в Свердловской области в начале 2021 года. По одной из версий, ее перед отъездом в Москву инициировал тогдашний замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев. По итогам той проверки были выявлены некоторые проблемы в работе региональных прокуроров.