В Екатеринбурге оперативника ФСБ уволили за помощь криминальному авторитету

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Виды Екатеринбурга, уфсб россии по свердловской области, улица вайнера4, фсб россии
Одного из оперативников подозревают в том, что он помогал Марселю Гасанову Фото:

Из управления ФСБ по Свердловской области уволили оперативного сотрудника, который помогал криминальному авторитету Марселю Гасанову скрываться от полиции. Поводом для увольнения стали результаты внутренней проверки, сообщил источник в силовых структурах Свердловской области.

Сотрудника ФСБ Александра Кетова уволили из органов по компрометирующим основаниям, сообщает «Коммерсантъ — Урал». Компромат нашли во время внутренней проверки, инициированной после публикации в СМИ информации о возможной причастности Кетова к покровительству криминального авторитета Марселя Гасанова. Как сообщил источник издания, Кетов помогал Гасанову, когда у того были проблемы с другими криминальными элементами.

Также он мог предупредить Гасанова о готовящейся облаве на участников криминальной сходки в августе 2021 года, когда полиция задержала 30 человек. А также помочь с рейдерским захватом БЦ «Манхэттен». Тогда URA.RU сообщало, что порядка 30 человек ворвались в здание и захватили офисы управляющей компании, в итоге управление бизнес-центром перешло другой УК — «Аурус».

Источник издания предполагает, что за покровительство Гасанов давал Кетову информацию о криминальной жизни региона. Но не исключено, что экс-сотрудник ФСБ получал за свою помощь материальное вознаграждение.

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Из управления ФСБ по Свердловской области уволили оперативного сотрудника, который помогал криминальному авторитету Марселю Гасанову скрываться от полиции. Поводом для увольнения стали результаты внутренней проверки, сообщил источник в силовых структурах Свердловской области. Сотрудника ФСБ Александра Кетова уволили из органов по компрометирующим основаниям, сообщает «Коммерсантъ — Урал». Компромат нашли во время внутренней проверки, инициированной после публикации в СМИ информации о возможной причастности Кетова к покровительству криминального авторитета Марселя Гасанова. Как сообщил источник издания, Кетов помогал Гасанову, когда у того были проблемы с другими криминальными элементами. Также он мог предупредить Гасанова о готовящейся облаве на участников криминальной сходки в августе 2021 года, когда полиция задержала 30 человек. А также помочь с рейдерским захватом БЦ «Манхэттен». Тогда URA.RU сообщало, что порядка 30 человек ворвались в здание и захватили офисы управляющей компании, в итоге управление бизнес-центром перешло другой УК — «Аурус». Источник издания предполагает, что за покровительство Гасанов давал Кетову информацию о криминальной жизни региона. Но не исключено, что экс-сотрудник ФСБ получал за свою помощь материальное вознаграждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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