Бухгалтер фабрики тортов челябинского депутата попалась на аферах

Фирма принадлежит депутату Илье Мительману Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера кондитерской фабрики «Фантель», которая принадлежит депутату гордумы Илье Мительману. Женщину подозревают в мошенничестве, она все признала и уже возместила ущерб. Об уголовном деле рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

«По данным следствия, 63-летняя бухгалтер челябинского предприятия два года присваивала деньги, положенные работникам при увольнении. Она вносила в электронный реестр о зачислении зарплаты свои реквизиты для перевода денег. С 2020 года похитила более 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Причиненный ущерб женщина уже возместила.

По данным URA.RU, женщина работала бухгалтером на фабрике тортов «Фантель». Владелец компании, депутат Илья Мительман сообщил, что нечистую на руку сотрудницу выявила служба безопасности компании, после чего было написано заявление в правоохранительные органы. Парламентарий выражает благодарность сотрудникам полиции, которые оперативно и качественно провели необходимую проверку и возбудили уголовное дело. Женщина уволена, теперь ее ждет суд.