Мэр из ХМАО раскритиковал строителей за срывы графиков

Глава Мегиона Олег Дейнека обвинил строительные организации в срыве графиков

16 сентября 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Глава Мегиона Олег Дейнека недоволен темпами строительства в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека недоволен, что строительные подрядчики не укладываются в графики строительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Проверил, как идет строительство нового дома в пятом микрорайоне. Честно скажу, темпами работ по-прежнему не удовлетворен. Мы должны в ноябре уже принимать дом, а там еще столько работы! Застройщик должен подготовить и предоставить уточненные графики строительства», — сообщает Дейнека в соцсети. От графика отстают работы по строительству скейт-парка. В этом тоже виновата строительная организация, считает Дейнека. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство «Мега. Парка» идет с отставанием от графика. Сейчас такой проблемы нет, благоустройство идет по плану.

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека недоволен, что строительные подрядчики не укладываются в графики строительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Проверил, как идет строительство нового дома в пятом микрорайоне. Честно скажу, темпами работ по-прежнему не удовлетворен. Мы должны в ноябре уже принимать дом, а там еще столько работы! Застройщик должен подготовить и предоставить уточненные графики строительства», — сообщает Дейнека в соцсети. От графика отстают работы по строительству скейт-парка. В этом тоже виновата строительная организация, считает Дейнека. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство «Мега. Парка» идет с отставанием от графика. Сейчас такой проблемы нет, благоустройство идет по плану.