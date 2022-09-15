15 сентября 2022
14 сентября 2022

Мэр из ХМАО раскритиковал строителей за срывы графиков

Глава Мегиона Олег Дейнека обвинил строительные организации в срыве графиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Глава Мегиона Олег Дейнека недоволен темпами строительства в городе Фото:

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека недоволен, что строительные подрядчики не укладываются в графики строительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Проверил, как идет строительство нового дома в пятом микрорайоне. Честно скажу, темпами работ по-прежнему не удовлетворен. Мы должны в ноябре уже принимать дом, а там еще столько работы! Застройщик должен подготовить и предоставить уточненные графики строительства», — сообщает Дейнека в соцсети.

От графика отстают работы по строительству скейт-парка. В этом тоже виновата строительная организация, считает Дейнека.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство «Мега. Парка» идет с отставанием от графика. Сейчас такой проблемы нет, благоустройство идет по плану.

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Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека недоволен, что строительные подрядчики не укладываются в графики строительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Проверил, как идет строительство нового дома в пятом микрорайоне. Честно скажу, темпами работ по-прежнему не удовлетворен. Мы должны в ноябре уже принимать дом, а там еще столько работы! Застройщик должен подготовить и предоставить уточненные графики строительства», — сообщает Дейнека в соцсети. От графика отстают работы по строительству скейт-парка. В этом тоже виновата строительная организация, считает Дейнека. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство «Мега. Парка» идет с отставанием от графика. Сейчас такой проблемы нет, благоустройство идет по плану.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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