Мэр из ХМАО раскритиковал строителей за срывы графиков

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека недоволен, что строительные подрядчики не укладываются в графики строительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Проверил, как идет строительство нового дома в пятом микрорайоне. Честно скажу, темпами работ по-прежнему не удовлетворен. Мы должны в ноябре уже принимать дом, а там еще столько работы! Застройщик должен подготовить и предоставить уточненные графики строительства», — сообщает Дейнека в соцсети.
От графика отстают работы по строительству скейт-парка. В этом тоже виновата строительная организация, считает Дейнека.
Ранее URA.RU рассказывало, что строительство «Мега. Парка» идет с отставанием от графика. Сейчас такой проблемы нет, благоустройство идет по плану.
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