В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру ради мошенников

17 сентября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Общая сумма ущерба, который мошенники нанесли пенсионерке, около трех миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 72-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Сначала она перевела им свои накопления — 300 тысяч рублей, а потом продала квартиру за 2,7 млн и также перечислила деньги преступникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «По словам заявительницы, 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил о том, что он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета якобы используют злоумышленники для проведения различных махинаций. Для безопасности денег он предложил обналичить сбережения и перевести их на „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции. Пенсионерка так и сделала — перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Затем они позвонили снова и убедили ее взять кредит на 45 тысяч рублей и перевести деньги им. Пенсионерка снова послушалась неизвестных. В третий раз лжеполицейские убедили женщину продать квартиру, а полученные деньги — около трех миллионов — перевести им. После этого эпизода пенсионерка обратилась в полицию. Силовики возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Екатеринбурге 72-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Сначала она перевела им свои накопления — 300 тысяч рублей, а потом продала квартиру за 2,7 млн и также перечислила деньги преступникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «По словам заявительницы, 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил о том, что он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета якобы используют злоумышленники для проведения различных махинаций. Для безопасности денег он предложил обналичить сбережения и перевести их на „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции. Пенсионерка так и сделала — перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Затем они позвонили снова и убедили ее взять кредит на 45 тысяч рублей и перевести деньги им. Пенсионерка снова послушалась неизвестных. В третий раз лжеполицейские убедили женщину продать квартиру, а полученные деньги — около трех миллионов — перевести им. После этого эпизода пенсионерка обратилась в полицию. Силовики возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».