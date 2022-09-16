16 сентября 2022

В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру ради мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, телефон, зарплата, купюра, симка, деньги, доход, бумажные деньги, сим карта, sim
Общая сумма ущерба, который мошенники нанесли пенсионерке, около трех миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге 72-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Сначала она перевела им свои накопления — 300 тысяч рублей, а потом продала квартиру за 2,7 млн и также перечислила деньги преступникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«По словам заявительницы, 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил о том, что он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета якобы используют злоумышленники для проведения различных махинаций. Для безопасности денег он предложил обналичить сбережения и перевести их на „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции.

Пенсионерка так и сделала — перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Затем они позвонили снова и убедили ее взять кредит на 45 тысяч рублей и перевести деньги им. Пенсионерка снова послушалась неизвестных. В третий раз лжеполицейские убедили женщину продать квартиру, а полученные деньги — около трех миллионов — перевести им. После этого эпизода пенсионерка обратилась в полицию. Силовики возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге 72-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Сначала она перевела им свои накопления — 300 тысяч рублей, а потом продала квартиру за 2,7 млн и также перечислила деньги преступникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «По словам заявительницы, 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил о том, что он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета якобы используют злоумышленники для проведения различных махинаций. Для безопасности денег он предложил обналичить сбережения и перевести их на „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции. Пенсионерка так и сделала — перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Затем они позвонили снова и убедили ее взять кредит на 45 тысяч рублей и перевести деньги им. Пенсионерка снова послушалась неизвестных. В третий раз лжеполицейские убедили женщину продать квартиру, а полученные деньги — около трех миллионов — перевести им. После этого эпизода пенсионерка обратилась в полицию. Силовики возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...