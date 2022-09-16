В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру ради мошенников

В Екатеринбурге 72-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Сначала она перевела им свои накопления — 300 тысяч рублей, а потом продала квартиру за 2,7 млн и также перечислила деньги преступникам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«По словам заявительницы, 15 августа ей позвонил незнакомец и представился следователем полиции. Лжесиловик заявил о том, что он занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых граждан, и что ее счета якобы используют злоумышленники для проведения различных махинаций. Для безопасности денег он предложил обналичить сбережения и перевести их на „безопасный“ счет», — рассказывают в полиции.
Пенсионерка так и сделала — перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Затем они позвонили снова и убедили ее взять кредит на 45 тысяч рублей и перевести деньги им. Пенсионерка снова послушалась неизвестных. В третий раз лжеполицейские убедили женщину продать квартиру, а полученные деньги — около трех миллионов — перевести им. После этого эпизода пенсионерка обратилась в полицию. Силовики возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».
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