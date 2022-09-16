В Аше построят две гостиницы для клиентов горнолыжного курорта

Курорту «Аджигардак» не хватает номерного фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы горнолыжного курорта «Аджигардак» (Ашинский район Челябинской области) ищут партнеров для строительства двух гостиниц. Ожидается, что проект окупится за три года. Стоимость строительства оценена в 96 млн рублей.

«В связи с активным развитием курорт сталкивается с нехваткой номерного фонда. Для размещения гостинцы и банного комплекса выкуплены 0,5 га земель в Аше в пешей доступности к курорту», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Проект развития курорта предполагает строительство двух гостиничных шале по 22 номера в каждом, а также спа-комплекса. Площадь гостиниц — 1154 квадратных метра. Средняя ожидаемая выручка от работы гостиниц — 3,6 млн рублей ежемесячно.

Аджигардак — российский горнолыжный курорт с центром спортивной олимпийской подготовки. В июне стало известно, что Челябинская область получит 540 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Часть средств пойдет на развитие курорта «Аджигардак».