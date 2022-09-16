16 сентября 2022

В Аше построят две гостиницы для клиентов горнолыжного курорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, горнолыжный курорт, цао евразия
Курорту «Аджигардак» не хватает номерного фонда Фото:

Владельцы горнолыжного курорта «Аджигардак» (Ашинский район Челябинской области) ищут партнеров для строительства двух гостиниц. Ожидается, что проект окупится за три года. Стоимость строительства оценена в 96 млн рублей.

«В связи с активным развитием курорт сталкивается с нехваткой номерного фонда. Для размещения гостинцы и банного комплекса выкуплены 0,5 га земель в Аше в пешей доступности к курорту», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Проект развития курорта предполагает строительство двух гостиничных шале по 22 номера в каждом, а также спа-комплекса. Площадь гостиниц — 1154 квадратных метра. Средняя ожидаемая выручка от работы гостиниц — 3,6 млн рублей ежемесячно.

Аджигардак — российский горнолыжный курорт с центром спортивной олимпийской подготовки. В июне стало известно, что Челябинская область получит 540 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Часть средств пойдет на развитие курорта «Аджигардак».

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Владельцы горнолыжного курорта «Аджигардак» (Ашинский район Челябинской области) ищут партнеров для строительства двух гостиниц. Ожидается, что проект окупится за три года. Стоимость строительства оценена в 96 млн рублей. «В связи с активным развитием курорт сталкивается с нехваткой номерного фонда. Для размещения гостинцы и банного комплекса выкуплены 0,5 га земель в Аше в пешей доступности к курорту», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Проект развития курорта предполагает строительство двух гостиничных шале по 22 номера в каждом, а также спа-комплекса. Площадь гостиниц — 1154 квадратных метра. Средняя ожидаемая выручка от работы гостиниц — 3,6 млн рублей ежемесячно. Аджигардак — российский горнолыжный курорт с центром спортивной олимпийской подготовки. В июне стало известно, что Челябинская область получит 540 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Часть средств пойдет на развитие курорта «Аджигардак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...