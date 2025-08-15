Пашинян собрался с визитом в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время вновь посетит Россию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также ожидаем его в России», — заявил Алексей Оверчук, его слова передает РИА Новости.
Ранее вице-премьер заявил, что Москва готова поддержать Армению в создании нового транспортного коридора с Азербайджаном. Проект получил название «маршрут Трампа», его суть заключается в передаче Штатам контроля над Зангезурским коридором.
Ранее сообщалось, что эта передача заставила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пересмотреть возможности использования этого маршрута для транзита грузов. Эксперты отмечают, что подобные изменения не носят критический характер для ЕАЭС, однако могут создать определенные трудности для движения товаров внутри объединения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.