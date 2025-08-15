Россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за сербской авиакомпании

Супружеская пара из России потеряла сотни тысяч рублей при попытке вернуться домой из Сербии. Причиной стал внезапный перенос рейса Air Serbia.
По данным SHOT, пара заранее приобрела билеты на рейс Белград — Москва авиакомпании Air Serbia, заплатив за них 152 тысячи рублей. В день вылета они прибыли в аэропорт, где их ожидал неприятный сюрприз: самолет уже улетел, причем на восемь часов раньше запланированного времени. О переносе рейса пассажиров не предупредили ни по телефону, ни по электронной почте.
Представители авиакомпании предложили два варианта: приобрести новые билеты за свой счет или зарегистрироваться на ближайший доступный рейс Air Serbia. Однако следующий прямой рейс в Москву был доступен только через две недели, что не устраивало супругов. В итоге им пришлось срочно покупать билеты на другой авиарейс за 62 тысячи рублей.
После возвращения в Россию пара обратилась в Air Serbia с требованием вернуть деньги за неиспользованный билет и компенсировать дополнительные расходы. Однако авиакомпания отказалась.
