Пробки на улице Худякова в Челябинске исчезнут до конца недели

Расширение проезжей части улицы Худякова мэрия Челябинска обещает завершить к 26 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ремонт проезжей части улицы Худякова в центре Челябинска, провоцирующий огромные пробки, завершат до конца недели. Об этом заявил на аппаратном совещании 19 сентября вице-мэр города Андрей Ксензов.

«Работы идут в ночном режиме, ГИБДД оказывает всемерную помощь. Со следующих суток начнем укладку верхнего слоя асфальтобетона от плотины до Тропы здоровья, на что потребуется 2-3 дня. На участке от Тропы здоровья до улицы Лесопарковой завершают уширение проезде части, потом также начнут заниматься укладкой асфальта. Намерены закончить на этой неделе», — доложил чиновник мэру Наталье Котовой.

При этом он оговорился, что речь идет о главных работах по реконструкции магистрали. Обустройство тротуаров, монтаж фонарей освещения и сопутствующие мероприятия будет выполнены позже.

Движение в центр из спальных районов северо-запада в центр было ограничено из-за ремонта на плотине Шершневского водохранилища и реконструкции собственно улицы Худякова. Ведущиеся в часы пик работы спровоцировали появление огромных заторов и возмущение горожан. После этого график и методика реконструкции были скорректированы.