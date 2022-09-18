Пробки на улице Худякова в Челябинске исчезнут до конца недели

Ремонт проезжей части улицы Худякова в центре Челябинска, провоцирующий огромные пробки, завершат до конца недели. Об этом заявил на аппаратном совещании 19 сентября вице-мэр города Андрей Ксензов.
«Работы идут в ночном режиме, ГИБДД оказывает всемерную помощь. Со следующих суток начнем укладку верхнего слоя асфальтобетона от плотины до Тропы здоровья, на что потребуется 2-3 дня. На участке от Тропы здоровья до улицы Лесопарковой завершают уширение проезде части, потом также начнут заниматься укладкой асфальта. Намерены закончить на этой неделе», — доложил чиновник мэру Наталье Котовой.
При этом он оговорился, что речь идет о главных работах по реконструкции магистрали. Обустройство тротуаров, монтаж фонарей освещения и сопутствующие мероприятия будет выполнены позже.
Движение в центр из спальных районов северо-запада в центр было ограничено из-за ремонта на плотине Шершневского водохранилища и реконструкции собственно улицы Худякова. Ведущиеся в часы пик работы спровоцировали появление огромных заторов и возмущение горожан. После этого график и методика реконструкции были скорректированы.
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