В Челябинске ограничат движение в центр через плотину

На плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт
В Челябинске с 3 августа на плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт дороги. В связи с этим движение в центр города из Северо-Запада, так называемого спального района, будет ограниченно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«3 августа с 10:00 на участке от пересечения Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца начнут снимать старый асфальт. Движение транспорта частично перекроют», — отметили в пресс-службе.
В мэрии просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.
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