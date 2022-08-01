01 августа 2022

В Челябинске ограничат движение в центр через плотину

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
На плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт Фото:

В Челябинске с 3 августа на плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт дороги. В связи с этим движение в центр города из Северо-Запада, так называемого спального района, будет ограниченно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«3 августа с 10:00 на участке от пересечения Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца начнут снимать старый асфальт. Движение транспорта частично перекроют», — отметили в пресс-службе.

В мэрии просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.

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В Челябинске с 3 августа на плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт дороги. В связи с этим движение в центр города из Северо-Запада, так называемого спального района, будет ограниченно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «3 августа с 10:00 на участке от пересечения Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца начнут снимать старый асфальт. Движение транспорта частично перекроют», — отметили в пресс-службе. В мэрии просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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