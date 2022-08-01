В Челябинске ограничат движение в центр через плотину

02 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

На плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 3 августа на плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт дороги. В связи с этим движение в центр города из Северо-Запада, так называемого спального района, будет ограниченно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «3 августа с 10:00 на участке от пересечения Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца начнут снимать старый асфальт. Движение транспорта частично перекроют», — отметили в пресс-службе. В мэрии просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.

В Челябинске с 3 августа на плотине Шершневского водохранилища стартует масштабный ремонт дороги. В связи с этим движение в центр города из Северо-Запада, так называемого спального района, будет ограниченно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «3 августа с 10:00 на участке от пересечения Университетской Набережной и Худякова до Шершневского кольца начнут снимать старый асфальт. Движение транспорта частично перекроют», — отметили в пресс-службе. В мэрии просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Автовладельцев просят скорректировать свои маршруты заранее.