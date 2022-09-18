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16 сентября 2022

В Перми в память о Елизавете II пройдет концерт

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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Похороны королевы пройдут в Англии 19 сентября Фото:

В память о королеве Английской Елизавете II, в пермском органном зале состоится концерт известного органиста Тараса Багинца. В программе прозвучит музыка Ральфа Воана-Уильямса, которая звучала на похоронах принцессы Дианы. Об этом URA.RU сообщили в краевой филармонии.

«В программу концерта органист включил сочинения трех ярчайших мастеров Англии. Их необычайно яркая, пронизанная особым британским колоритом музыка, к сожалению, редко звучит в России. Будет исполнена его Прелюдия на мелодию валлийского гимна Розимедре. Эта музыка звучала на похоронах принцессы Дианы, а также на свадьбах ее сыновей: принца Уильяма и принца Гарри», — рассказали в филармонии.

Также прозвучат произведения Марселя Дюпре, Оскара Линдберга, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Баха и других известных композиторов. Мероприятие состоится 20 сентября в 19.00 в органном концертном зале.

Тарас Багинец — солист Свердловской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов. Основатель и художественный руководитель Bach-fest?а, ежегодно проходящего в Екатеринбурге.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Королем был провозглашен ее сын — Чарльз.

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В память о королеве Английской Елизавете II, в пермском органном зале состоится концерт известного органиста Тараса Багинца. В программе прозвучит музыка Ральфа Воана-Уильямса, которая звучала на похоронах принцессы Дианы. Об этом URA.RU сообщили в краевой филармонии. «В программу концерта органист включил сочинения трех ярчайших мастеров Англии. Их необычайно яркая, пронизанная особым британским колоритом музыка, к сожалению, редко звучит в России. Будет исполнена его Прелюдия на мелодию валлийского гимна Розимедре. Эта музыка звучала на похоронах принцессы Дианы, а также на свадьбах ее сыновей: принца Уильяма и принца Гарри», — рассказали в филармонии. Также прозвучат произведения Марселя Дюпре, Оскара Линдберга, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Баха и других известных композиторов. Мероприятие состоится 20 сентября в 19.00 в органном концертном зале. Тарас Багинец — солист Свердловской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов. Основатель и художественный руководитель Bach-fest?а, ежегодно проходящего в Екатеринбурге. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. Королем был провозглашен ее сын — Чарльз.
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