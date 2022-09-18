18 сентября 2022
17 сентября 2022

Власти Нижневартовска отказались строить по концессии скандальную школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройплощадка Деревни Универсиады- 2023 . Екатеринбург, строитель, стройка, универсиада2023, тень строителя
Строить школу в центре Нижневартовска решили на бюджетные средства Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) власти решили отказаться от концессии при строительстве школы, из-за которой коммунисты обещали устраивать митинги за отставку мэра Дмитрия Кощенко. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Строительство школы в микрорайоне 9-А запланировано в рамках государственной программы ХМАО — Югры „Развитие образования“ на 2025—2027 годы. Подрядчик для строительства объекта будет привлекаться по муниципальному контракту», — прокомментировали в мэрии в ответ на запрос корреспондента агентства.

По условиям окружной программы «Развитие образования», реализовывать ее должны с использованием механизма прямых инвестиций — строить школу будут с использованием окружного софинансирования на средства городского бюджета. Точная сумма, которую потратят на возведение объекта, пока не называется. «Объем финансирования будет определяться при рассмотрении проекта бюджета на 2023 год», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска планируют заключить концессионное соглашение по строительству школы в 9-А микрорайоне с новым инвестором. Предыдущее соглашение было расторгнуто в судебном порядке: в мэрии уточняли, что компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. Перед началом учебного года объектом заинтересовались местные коммунисты, которые пригрозили провести серию пикетов за отставку мэра Нижневартовска, если он не ускорит постройку школы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Нижневартовске (ХМАО) власти решили отказаться от концессии при строительстве школы, из-за которой коммунисты обещали устраивать митинги за отставку мэра Дмитрия Кощенко. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «Строительство школы в микрорайоне 9-А запланировано в рамках государственной программы ХМАО — Югры „Развитие образования“ на 2025—2027 годы. Подрядчик для строительства объекта будет привлекаться по муниципальному контракту», — прокомментировали в мэрии в ответ на запрос корреспондента агентства. По условиям окружной программы «Развитие образования», реализовывать ее должны с использованием механизма прямых инвестиций — строить школу будут с использованием окружного софинансирования на средства городского бюджета. Точная сумма, которую потратят на возведение объекта, пока не называется. «Объем финансирования будет определяться при рассмотрении проекта бюджета на 2023 год», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска планируют заключить концессионное соглашение по строительству школы в 9-А микрорайоне с новым инвестором. Предыдущее соглашение было расторгнуто в судебном порядке: в мэрии уточняли, что компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. Перед началом учебного года объектом заинтересовались местные коммунисты, которые пригрозили провести серию пикетов за отставку мэра Нижневартовска, если он не ускорит постройку школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...