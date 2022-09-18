Власти Нижневартовска отказались строить по концессии скандальную школу

Строить школу в центре Нижневартовска решили на бюджетные средства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) власти решили отказаться от концессии при строительстве школы, из-за которой коммунисты обещали устраивать митинги за отставку мэра Дмитрия Кощенко. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Строительство школы в микрорайоне 9-А запланировано в рамках государственной программы ХМАО — Югры „Развитие образования“ на 2025—2027 годы. Подрядчик для строительства объекта будет привлекаться по муниципальному контракту», — прокомментировали в мэрии в ответ на запрос корреспондента агентства.

По условиям окружной программы «Развитие образования», реализовывать ее должны с использованием механизма прямых инвестиций — строить школу будут с использованием окружного софинансирования на средства городского бюджета. Точная сумма, которую потратят на возведение объекта, пока не называется. «Объем финансирования будет определяться при рассмотрении проекта бюджета на 2023 год», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска планируют заключить концессионное соглашение по строительству школы в 9-А микрорайоне с новым инвестором. Предыдущее соглашение было расторгнуто в судебном порядке: в мэрии уточняли, что компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. Перед началом учебного года объектом заинтересовались местные коммунисты, которые пригрозили провести серию пикетов за отставку мэра Нижневартовска, если он не ускорит постройку школы.