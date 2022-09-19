Челябинцам рассказали, какие грибы можно собирать осенью

Жителям Челябинской области пообещали новую грибную волну

Любителям «тихой охоты» обещают третью грибную волну Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жителям Челябинской области рассказали в социальных сетях, какие грибы можно собирать осенью. В ближайшие месяцы любителей «тихой охоты» может ожидать новая грибная волна.

«Осенняя (третья) грибная волна в этом году весьма запоздала. Начавшиеся дожди дают надежду и сигнализируют о том, что пора готовить корзинки для походов в лес. Наш основатель Михаил Вишневский (российский миколог, кандидат биологических наук, автор научно-популярных книг о грибах) уже рассказал, какие грибы растут в сентябре и октябре», — сообщил администратор группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте».

В группе грибников заявили, что в сентябре жители региона могут продолжать собирать подосиновики, подберезовики, белые, лисички и рыжики. Вскоре к ним присоединятся рядовка фиолетовая, шампиньон лесной, моховик желто-бурый, сыроежки, подгруздки, вешенка и опенок осенний.

В октябре наступает глубокая осень. Несмотря на частые заморозки, число видов грибов все еще очень велико. В это время продолжают плодоносить почти все без исключения осенние грибы.

«В октябре начинают появляться любители настоящей прохлады — гигрофоры. Много говорушек и рядовок, желтых лисичек, ежевиков, ложных лисичек, а также появляется осенний строчок. До конца месяца грибникам будут встречаться колпак кольчатый и другие съедобные паутинники (около 20 видов), а также желтые и болотные маслята», — сообщается в группе.