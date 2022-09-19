19 сентября 2022

Самосвал провалился на новой велодорожке в Златоусте. Фото

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Большегруз привез стройматериалы и угодил в яму Фото:

Самосвал Shacman провалился задними колесами под землю на новой велодорожке в Златоусте (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель пытался разгрузить стройматериалы.

«В Златоусте грузовик провалился на новой велодорожке. Он сдавал задним ходом», — пишут свидетели ЧП в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту уточняется, что инцидент произошел на проспекте Гагарина. Машина привезла стройматериалы для новой велодорожки. Когда водитель начал сдавать назад и попытался разгрузиться, задние колеса провалились под свежий асфальт примерно на полметра. Смог ли он выбраться из образовавшейся ямы, очевидцы не уточняют.

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Самосвал Shacman провалился задними колесами под землю на новой велодорожке в Златоусте (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель пытался разгрузить стройматериалы. «В Златоусте грузовик провалился на новой велодорожке. Он сдавал задним ходом», — пишут свидетели ЧП в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту уточняется, что инцидент произошел на проспекте Гагарина. Машина привезла стройматериалы для новой велодорожки. Когда водитель начал сдавать назад и попытался разгрузиться, задние колеса провалились под свежий асфальт примерно на полметра. Смог ли он выбраться из образовавшейся ямы, очевидцы не уточняют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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