Самосвал провалился на новой велодорожке в Златоусте. Фото

20 сентября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Большегруз привез стройматериалы и угодил в яму Фото: Илья Московец © URA.RU Самосвал Shacman провалился задними колесами под землю на новой велодорожке в Златоусте (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель пытался разгрузить стройматериалы. «В Златоусте грузовик провалился на новой велодорожке. Он сдавал задним ходом», — пишут свидетели ЧП в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту уточняется, что инцидент произошел на проспекте Гагарина. Машина привезла стройматериалы для новой велодорожки. Когда водитель начал сдавать назад и попытался разгрузиться, задние колеса провалились под свежий асфальт примерно на полметра. Смог ли он выбраться из образовавшейся ямы, очевидцы не уточняют. Издание «Твой регион. Южный Урал»

Самосвал Shacman провалился задними колесами под землю на новой велодорожке в Златоусте (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель пытался разгрузить стройматериалы. «В Златоусте грузовик провалился на новой велодорожке. Он сдавал задним ходом», — пишут свидетели ЧП в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту уточняется, что инцидент произошел на проспекте Гагарина. Машина привезла стройматериалы для новой велодорожки. Когда водитель начал сдавать назад и попытался разгрузиться, задние колеса провалились под свежий асфальт примерно на полметра. Смог ли он выбраться из образовавшейся ямы, очевидцы не уточняют.