Самосвал Shacman провалился задними колесами под землю на новой велодорожке в Златоусте (Челябинская область). По словам очевидцев, водитель пытался разгрузить стройматериалы.
«В Златоусте грузовик провалился на новой велодорожке. Он сдавал задним ходом», — пишут свидетели ЧП в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к посту уточняется, что инцидент произошел на проспекте Гагарина. Машина привезла стройматериалы для новой велодорожки. Когда водитель начал сдавать назад и попытался разгрузиться, задние колеса провалились под свежий асфальт примерно на полметра. Смог ли он выбраться из образовавшейся ямы, очевидцы не уточняют.
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