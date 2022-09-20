Москва блокирует мегастройку Пумпянского, за которую поручился Куйвашев

Росимущество не одобрило строительство крупного ЖК в Екатеринбурге

«Синара» запланировала стройку еще до введения санкций против Дмитрия Пумпянского (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект ГК «Синара» по застройке огромной территории за ж/д вокзалом («Товарный двор», 17,5 гектара) в Екатеринбурге под угрозой срыва. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев разработали схему, которая может принести городскому бюджету до миллиарда рублей. Но получить одобрение от Росимущества глава региона с первой попытки не смог.

Речь идет о земле в границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга. В августе 2021-го, когда главой холдинга был миллиардер Дмитрий Пумпянский (покинул все посты в марте 2022-го из-за западных санкций, но следит за проектами до сих пор), «Синара» выкупила у РЖД комплекс зданий за 3,8 миллиарда рублей. На их месте планируется строительство жилья, трех детских садов и школы, а также благоустройство.

«А земля под [выкупленным „Синарой“] имущественным комплексом находится в федеральной собственности. Мэрия через Куйвашева (он полностью поддержал задумку) обратилась в Росимущество с просьбой передать этот участок в муниципальную собственность. Чтобы впоследствии продать „Синаре“. Можно было бы получить от 500 миллионов до миллиарда рублей в [муниципальный] бюджет. Это как минимум новый детский сад или школа», — поделился источник в резиденции главы региона. По данным Росреестра, кадастровая стоимость земли, на которой хочет строиться «Синара», — 1,2 млрд.

«Но губернатору пришел отказ. Причем по формальному поводу: мол, в Генплане участок находится в двух функциональных зонах (жилая зона и общественно-деловая зона — прим. URA.RU). В общем, лишь бы отказать», — негодует другой собеседник во власти, видевший документы. Сейчас чиновники готовят для Куйвашева повторное обращение в Москву, добавил он.

В пресс-службу Росимущества и свердловский департамент информполитики направлены запросы на комментарии по теме. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят. В мэрии о ситуации пока не высказываются.