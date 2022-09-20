В Пермском крае проведут туры по семи мостам

Турфирмы предлагают пермякам поход выходного дня по уральским виадукам

21 сентября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Пермяков зовут на автожелезнодорожную экскурсию Фото: Михаил Калянов © URA.RU Пермякам предлагают тур выходного дня — автожелезнодорожную экскурсию «Уральские виадуки». Виадук — это большой мост через овраги, сухие долины — места, где шоссейная или железная дорога прокладывается выше поверхности земли. Такую экскурсию предлагают сразу несколько пермских турфирм. «Друзья, приглашаем вас посетить грандиозные инженерные сооружения, строительство которых практиковалось еще со времен Древнего Рима, получивших особенно большое распространение в Италии, Австрии, Франции и Германии! Это — виадуки! На Урале есть семь действующих виадуков 1914—1916 годов постройки», — указано на сайте туристической компании «Золотой компас». В путешествии можно будет посмотреть мосты, сфотографировать их со стороны и даже проехать на многометровой высоте на электричке. Также запланирован пикник. Стоимость тура составит 2650 рублей на человека. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут уехать в отпуск в Турцию на автобусе. Многим эта идея не понравилась.

Пермякам предлагают тур выходного дня — автожелезнодорожную экскурсию «Уральские виадуки». Виадук — это большой мост через овраги, сухие долины — места, где шоссейная или железная дорога прокладывается выше поверхности земли. Такую экскурсию предлагают сразу несколько пермских турфирм. «Друзья, приглашаем вас посетить грандиозные инженерные сооружения, строительство которых практиковалось еще со времен Древнего Рима, получивших особенно большое распространение в Италии, Австрии, Франции и Германии! Это — виадуки! На Урале есть семь действующих виадуков 1914—1916 годов постройки», — указано на сайте туристической компании «Золотой компас». В путешествии можно будет посмотреть мосты, сфотографировать их со стороны и даже проехать на многометровой высоте на электричке. Также запланирован пикник. Стоимость тура составит 2650 рублей на человека. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут уехать в отпуск в Турцию на автобусе. Многим эта идея не понравилась.