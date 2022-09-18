Пермяки активно обсуждают в соцсетях новые туры из Перми в Турцию на автобусах. Кто-то доволен низкой ценой тура, кто-то подумал, что новость URA.RU про запуск таких туров — это шутка. Но больше всего комментариев было с иронией и сарказмом.
«Можно и „Крестный ход“ запустить. Чуть дольше будет, но сколько впечатлений!» — написал в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пользователь с ником Петр Запазухой. «Оплата тоже 33 рубля?» — пошутил Сергей Шорников.
Новость зацепила не только пермяков. Известный тележурналист соседнего Екатеринбурга Евгений Енин выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ссылку на новость URA.RU и написал: «Люкс подвезли. Это к разговору о том, что если нет денег, сиди дома».
Пермские турфирмы предложили желающим отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Время в дороге туда и обратно займет семь дней. Стоимость проезда на человека составляет 20 тысяч рублей.
Тележурналист Евгений Енин высказался об автобусных турах в Турцию. В комментариях Николай Николаев намекнул, что семь дней на дорогу — это много
Скрин со страницы Евгения Енина / vk.com
Пермяки боятся за собственный комфорт в таком долгом путешествии
Скрин со страницы «Новости 59 региона | Пермь» / vk.com
Вспомнили пермяки и о других неудобствах
Скрин группы «Афиша Пермь. Куда сходить в Перми?» / vk.com
Такой тур растянулся бы очень надолго
Скрин группы «Закамск Лайф» / vk.com
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Пермяки активно обсуждают в соцсетях новые туры из Перми в Турцию на автобусах. Кто-то доволен низкой ценой тура, кто-то подумал, что новость URA.RU про запуск таких туров — это шутка. Но больше всего комментариев было с иронией и сарказмом. «Можно и „Крестный ход“ запустить. Чуть дольше будет, но сколько впечатлений!» — написал в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пользователь с ником Петр Запазухой. «Оплата тоже 33 рубля?» — пошутил Сергей Шорников. Новость зацепила не только пермяков. Известный тележурналист соседнего Екатеринбурга Евгений Енин выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ссылку на новость URA.RU и написал: «Люкс подвезли. Это к разговору о том, что если нет денег, сиди дома». Пермские турфирмы предложили желающим отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Время в дороге туда и обратно займет семь дней. Стоимость проезда на человека составляет 20 тысяч рублей.