Многим пермякам показалось такое путешествие нереальным Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяки активно обсуждают в соцсетях новые туры из Перми в Турцию на автобусах. Кто-то доволен низкой ценой тура, кто-то подумал, что новость URA.RU про запуск таких туров — это шутка. Но больше всего комментариев было с иронией и сарказмом.

«Можно и „Крестный ход“ запустить. Чуть дольше будет, но сколько впечатлений!» — написал в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пользователь с ником Петр Запазухой. «Оплата тоже 33 рубля?» — пошутил Сергей Шорников.

Новость зацепила не только пермяков. Известный тележурналист соседнего Екатеринбурга Евгений Енин выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ссылку на новость URA.RU и написал: «Люкс подвезли. Это к разговору о том, что если нет денег, сиди дома».

Пермские турфирмы предложили желающим отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Время в дороге туда и обратно займет семь дней. Стоимость проезда на человека составляет 20 тысяч рублей.

Тележурналист Евгений Енин высказался об автобусных турах в Турцию. В комментариях Николай Николаев намекнул, что семь дней на дорогу — это много Скрин со страницы Евгения Енина / vk.com

Пермяки боятся за собственный комфорт в таком долгом путешествии Скрин со страницы «Новости 59 региона | Пермь» / vk.com

Вспомнили пермяки и о других неудобствах Скрин группы «Афиша Пермь. Куда сходить в Перми?» / vk.com