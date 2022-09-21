На челябинской трассе М5 сгорела фура «Магнита». Видео

21 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Большегруз перекрыл движение по одной из полос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На отрезке трассы М5 возле Сима Челябинской области произошло возгорание фуры торговой сети «Магнит», которая перекрыла одну из полос движения. В пресс-службе МЧС России по региону URA.RU информацию подтвердили. Очевидцы поделились видео в соцсетях. «Ашинский пожарно-спасательный выезжал на возгорание фуры на трассе М5 (1592км). На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание обошлось без пострадавших», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что в данный момент причины пожара выясняются. По данным очевидцев из группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте», полоса на подъем в сторону Челябинска занята.

На отрезке трассы М5 возле Сима Челябинской области произошло возгорание фуры торговой сети «Магнит», которая перекрыла одну из полос движения. В пресс-службе МЧС России по региону URA.RU информацию подтвердили. Очевидцы поделились видео в соцсетях. «Ашинский пожарно-спасательный выезжал на возгорание фуры на трассе М5 (1592км). На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание обошлось без пострадавших», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что в данный момент причины пожара выясняются. По данным очевидцев из группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте», полоса на подъем в сторону Челябинска занята.