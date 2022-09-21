21 сентября 2022
20 сентября 2022

На челябинской трассе М5 сгорела фура «Магнита». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, магнит, ремонт моста, трасса м5
Большегруз перекрыл движение по одной из полос Фото:

На отрезке трассы М5 возле Сима Челябинской области произошло возгорание фуры торговой сети «Магнит», которая перекрыла одну из полос движения. В пресс-службе МЧС России по региону URA.RU информацию подтвердили. Очевидцы поделились видео в соцсетях.

«Ашинский пожарно-спасательный выезжал на возгорание фуры на трассе М5 (1592км). На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание обошлось без пострадавших», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС добавили, что в данный момент причины пожара выясняются. По данным очевидцев из группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте», полоса на подъем в сторону Челябинска занята.

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На отрезке трассы М5 возле Сима Челябинской области произошло возгорание фуры торговой сети «Магнит», которая перекрыла одну из полос движения. В пресс-службе МЧС России по региону URA.RU информацию подтвердили. Очевидцы поделились видео в соцсетях. «Ашинский пожарно-спасательный выезжал на возгорание фуры на трассе М5 (1592км). На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание обошлось без пострадавших», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что в данный момент причины пожара выясняются. По данным очевидцев из группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте», полоса на подъем в сторону Челябинска занята.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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