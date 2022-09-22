Юрий Лоза предложил Зеленскому переодеться

Свердловский бард Юрий Лоза предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять майку, в которую тот, по мнению артиста, постоянно одет. В своем telegram-канале певец предложил Зеленскому концепт недельной одежды.
«Интересно, почему Зеленский постоянно в одной и той же майке? Нательное белье становится грязным, если его не снимать. На месте его имиджейкеров, я бы использовал одну модель, но с разными деталями: вышитые буквы на разных местах футболок. Помните, когда-то были модными трусы „неделька“? Та же идея», — написал Лоза.
Ранее URA.RU писало, что Юрий Лоза призвал принять просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой и признать ее иностранным агентом. Он объяснил это тем, что примадонна «заслуживает эту маленькую радость». Жители Свердловской области положительно отреагировали на такое заявление барда.
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