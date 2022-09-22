Клуб челябинских олигархов обсудит мобилизацию

Правление Союза промышленников и предпринимателей соберется в Челябинске 28 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники правления Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области 28 сентября обсудят положение компаний региона в условиях объявленной частичной мобилизации. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации, в повестке шесть вопросов.

«Участники правления СПП соберутся в комплексе „Березка“, чтобы обсудить шесть вопросов повестки, включая ситуацию с проведением мобилизации граждан. Заседание пройдет в плановой режиме», — рассказали URA.RU в СПП.

Вице-губернатор Егор Ковальчук выступит с докладом на тему перспектив промышленности до конца года и мерах поддержки бизнеса. Вторым содокладчиком заявлен глава комитета СПП Павел Избрехт. Также на заседании заслушают вице-губернатора Ивана Куцевляка. В работе правления примет участие министр экономразвития области Наталья Лугачева.

Среди других вопросов повестки — реализация пилотного проекта по подготовке кадров для малых и средних предприятий региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет». О практике расскажет вице-президент СПП Семен Мительман. Среди других вопросов — анализ работы комитетов и прием новых участников. В настоящее время в союзе состоит более ста предприятий разных отраслей экономики.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Цели призыва на службу граждан из запаса совпадают с задачами проводимой на Украине спецоперации России.