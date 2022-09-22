22 сентября 2022

В Свердловской области мобилизовали статусного медика

Замглавврача скорой помощи в Первоуральске призвали на службу
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Военкомат мотовилихинского района, ул.Урадьская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты, СВО
По словам врача, он был готов к повестке Фото:

Заместитель главного врача станции скорой помощи Первоуральска Вячеслав Федоров призван в ряды Вооруженных сил в рамках кампании по частичной мобилизации. По словам мужчины, это не стало для него неожиданностью ввиду наличия соответствующего опыта.

«Прислали повестку, явился. У меня военная специальность, я отслужил в армии. То есть у меня все, так скажем, показания для этого есть», — поделился Федоров в разговоре с «Первоуральск ТВ». Его и других мобилизованных жителей Первоуральска отправляют на сборы в Елань.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы.

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Заместитель главного врача станции скорой помощи Первоуральска Вячеслав Федоров призван в ряды Вооруженных сил в рамках кампании по частичной мобилизации. По словам мужчины, это не стало для него неожиданностью ввиду наличия соответствующего опыта. «Прислали повестку, явился. У меня военная специальность, я отслужил в армии. То есть у меня все, так скажем, показания для этого есть», — поделился Федоров в разговоре с «Первоуральск ТВ». Его и других мобилизованных жителей Первоуральска отправляют на сборы в Елань. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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