В Свердловской области мобилизовали статусного медика

Замглавврача скорой помощи в Первоуральске призвали на службу

23 сентября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

По словам врача, он был готов к повестке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместитель главного врача станции скорой помощи Первоуральска Вячеслав Федоров призван в ряды Вооруженных сил в рамках кампании по частичной мобилизации. По словам мужчины, это не стало для него неожиданностью ввиду наличия соответствующего опыта. «Прислали повестку, явился. У меня военная специальность, я отслужил в армии. То есть у меня все, так скажем, показания для этого есть», — поделился Федоров в разговоре с «Первоуральск ТВ». Его и других мобилизованных жителей Первоуральска отправляют на сборы в Елань. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы.

Заместитель главного врача станции скорой помощи Первоуральска Вячеслав Федоров призван в ряды Вооруженных сил в рамках кампании по частичной мобилизации. По словам мужчины, это не стало для него неожиданностью ввиду наличия соответствующего опыта. «Прислали повестку, явился. У меня военная специальность, я отслужил в армии. То есть у меня все, так скажем, показания для этого есть», — поделился Федоров в разговоре с «Первоуральск ТВ». Его и других мобилизованных жителей Первоуральска отправляют на сборы в Елань. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы.