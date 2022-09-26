Подорвавшийся в Мелитополе украинский диверсант готовил ряд терактов

26 сентября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Подорвавшийся украинский диверсант готовил ряд терактов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Подорвавшийся украинский диверсант в городе Мелитополь Запорожской области был причастен к подготовке будущих терактов. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU. «Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ», — сообщает корреспондент. Детонация боекомплекта сразу после подрыва автомобиля, в котором находился диверсант, и иные улики говорят о том, что боевик готовил ряд терактов в других местах. Стало известно место жительства диверсанта. Там были обнаружены взрывное устройство, взрыватели, усиленные магниты для крепления самодельных взрывных устройств к днищу автомобиля и иные предметы. В данный момент идет следствие. Проверяется возможная причастность погибшего боевика к совершению других терактов. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сообщалось о том, что при взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

Подорвавшийся украинский диверсант в городе Мелитополь Запорожской области был причастен к подготовке будущих терактов. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU. «Погибший вчера в Мелитополе украинский диверсант готовил серию терактов, установило следствие. Личность человека, находившегося в автомобиле и погибшего при взрыве, оперативные сотрудники установили сразу: на месте было обнаружено приписное свидетельство ВСУ», — сообщает корреспондент. Детонация боекомплекта сразу после подрыва автомобиля, в котором находился диверсант, и иные улики говорят о том, что боевик готовил ряд терактов в других местах. Стало известно место жительства диверсанта. Там были обнаружены взрывное устройство, взрыватели, усиленные магниты для крепления самодельных взрывных устройств к днищу автомобиля и иные предметы. В данный момент идет следствие. Проверяется возможная причастность погибшего боевика к совершению других терактов. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее сообщалось о том, что при взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.