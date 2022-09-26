Свердловский губернатор обратился к жителям Ижевска после стрельбы в школе

Губернатор Куйвашев выразил соболезнования из-за трагедии в школе №88 Ижевска

Евгений Куйвашев назвал теракт в Ижевске общим горем для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования жителям Ижевска и всей Удмуртии, где мужчина устроил стрельбу в школе. Глава Среднего Урала назвал случившееся общим горем для всей России. Его заявление URA.RU передали в региональном департаменте информполитики.

«Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88. Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день разделяю вместе с жителями Ижевска, жителями Удмуртской республики горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил Куйвашев.

Атака на школу №88 Ижевска случилась днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, а после покончил с собой. В ходе теракта погибли 13 человек, девять из них — дети. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. О теракте также высказались глава Тюменской области Александр Моор и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.