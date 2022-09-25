25 сентября 2022
24 сентября 2022

Губернатор Махонин принес соболезнования после стрельбы в Ижевске

Губернатор Махонин, говоря о стрельбе в школе Ижевска, вспомнил о трагедии в Пермском университете
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сочувствует родным и близким погибших в Ижевске Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, где мужчина устроил стрельбу школе. Глава Прикамья отметил, что год назад край пережил аналогичное ЧП — атаку на Пермский университет.

«В сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью, год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете. Искренние соболезнования родным и близким погибших, всей Республике», — написал Махонин в Telegram.

Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде ворвался в класс и начал стрелять. Погибли как дети, так и взрослые. Нападавший покончил с собой. В сентябре прошлого года звуки выстрелов раздались на территории Пермского классического университета. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. В эти дни идет суд над обвиняемым в преступлении.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, где мужчина устроил стрельбу школе. Глава Прикамья отметил, что год назад край пережил аналогичное ЧП — атаку на Пермский университет. «В сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью, год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете. Искренние соболезнования родным и близким погибших, всей Республике», — написал Махонин в Telegram. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде ворвался в класс и начал стрелять. Погибли как дети, так и взрослые. Нападавший покончил с собой. В сентябре прошлого года звуки выстрелов раздались на территории Пермского классического университета. Тогда погибли шесть человек, десятки получили ранения. В эти дни идет суд над обвиняемым в преступлении.
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