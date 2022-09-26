Стрельба в Ижевске глубоко потрясла Мишустина

Мишустин выразил соболезнования из-за трагедии в школе №88 Ижевска

26 сентября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин назвал случившееся трагедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Стрельба в ижевской школе, в результате которой жертвами стали и дети, и взрослые, это огромное горе. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря — огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся», — информация содержится на официальном сайте правительства РФ. Мишустин добавил, что обстоятельства произошедшего будут расследованы. Он также передал семьям погибших соболезнования от имени правительства РФ. Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Трагедия произошла днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Пистолеты, которыми был вооружен мужчина, были переделаны под стрельбу боевыми патронами, пишет «Национальное агентство новостей». На всех двадцати обоймах с патронами было красной краской выведено слово «Ненависть», отмечает Life.

Стрельба в ижевской школе, в результате которой жертвами стали и дети, и взрослые, это огромное горе. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря — огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся», — информация содержится на официальном сайте правительства РФ. Мишустин добавил, что обстоятельства произошедшего будут расследованы. Он также передал семьям погибших соболезнования от имени правительства РФ. Во время атаки на школу в Ижевске погибли 13 человек, девять из них — дети. Всего — 23 раненых. Трагедия произошла днем 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По информации Следственного комитета РФ, стрелявший был выпускником школы, в которой совершил теракт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Пистолеты, которыми был вооружен мужчина, были переделаны под стрельбу боевыми патронами, пишет «Национальное агентство новостей». На всех двадцати обоймах с патронами было красной краской выведено слово «Ненависть», отмечает Life.