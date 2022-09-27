27 сентября 2022

В Миассе на дне колодца нашли останки человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец. Челябинск, колодец
Колодец был сухой и старый Фото:

В Миассе на дне старого колодца нашли останки человека. Доставать труп пришлось спасателям, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«В одном из бесхозных колодцев в заброшенных садах поселка Михеевка в Миассе были обнаружены останки человека. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения из узкого, старого, сухого колодца с глубины трех метров спасатели подняли останки мужчины и передали сотрудникам следственного комитета», — рассказали в пресс-службе.

Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются. Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет.

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В Миассе на дне старого колодца нашли останки человека. Доставать труп пришлось спасателям, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В одном из бесхозных колодцев в заброшенных садах поселка Михеевка в Миассе были обнаружены останки человека. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения из узкого, старого, сухого колодца с глубины трех метров спасатели подняли останки мужчины и передали сотрудникам следственного комитета», — рассказали в пресс-службе. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются. Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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