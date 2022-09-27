В Миассе на дне колодца нашли останки человека

Колодец был сухой и старый
В Миассе на дне старого колодца нашли останки человека. Доставать труп пришлось спасателям, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«В одном из бесхозных колодцев в заброшенных садах поселка Михеевка в Миассе были обнаружены останки человека. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения из узкого, старого, сухого колодца с глубины трех метров спасатели подняли останки мужчины и передали сотрудникам следственного комитета», — рассказали в пресс-службе.
Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются. Проверку по факту смерти мужчины проводит Следственный комитет.
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