Сургутян провожают родные и близкие Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) на площади перед «Ледовым дворцом спорта», где происходит сбор и отправка мобилизованных горожан, появились пункты обогрева. Самим военнослужащим и их провожающим раздают горячий чай, передает корреспондент URA.RU.

«В Сургуте на мобилизационном пункте поставили пункты обогрева, где есть горячий чай. Также на площади установлены биотуалеты. На пунктах обогрева работают волонтеры Победы», — передает корреспондент URA.RU.

Он также добавил, что перед мобилизационным пунктом появляется все больше людей. Отправка запланирована на послеобеденное время, после того, как мобилизованным скажут напутственные слова представители городской и районной администрации. Затем жители Сургута и района на автобусах отправятся на железнодорожный вокзал.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) состоялась первая отправка мобилизованных жителей. С пункта сбора призывников доставили на железнодорожный вокзал.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.