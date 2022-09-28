Свердловский священник заявил о божественном предназначении мобилизованных. Видео

28 сентября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Священник заявил, что мобилизованные свердловчане избраны богом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призывники, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, «избраны богом, чтобы защитить отечество». Об этом заявил священник в Каменске-Уральском (Свердловская область), обращаясь с напутствием к местным мужчинам, отбывающим в пункт размещения военных. «Каждому господь дает свой крест и дает по силам. Вы сегодня избраны богом, чтобы защитить отечество. Воин всегда на переднем крае исполнения той главной заповеди, на которой стоял, стоит и стоять будет мир. И господь говорит: „Нет больше той любви, аще кто душу свою положит за други своя“. Господь даст силы, даст крепости и терпения превозмочь все, и наша задача — победить», — обратился священник к призывникам. Его речь попала в сюжет городской телекомпании «РимМедиа». Призванные мужчины согласились, что едут на фронт с хорошим настроением и боевым настроем. «У меня брата убили 28 августа. Не дожидаясь повестки, сам пришел и записался», — признался в общении с журналистами один из мобилизованных. «Надо семью, близких, родину защищать. Кто, если не мы?» — поддержал второй. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.

Призывники, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, «избраны богом, чтобы защитить отечество». Об этом заявил священник в Каменске-Уральском (Свердловская область), обращаясь с напутствием к местным мужчинам, отбывающим в пункт размещения военных. «Каждому господь дает свой крест и дает по силам. Вы сегодня избраны богом, чтобы защитить отечество. Воин всегда на переднем крае исполнения той главной заповеди, на которой стоял, стоит и стоять будет мир. И господь говорит: „Нет больше той любви, аще кто душу свою положит за други своя“. Господь даст силы, даст крепости и терпения превозмочь все, и наша задача — победить», — обратился священник к призывникам. Его речь попала в сюжет городской телекомпании «РимМедиа». Призванные мужчины согласились, что едут на фронт с хорошим настроением и боевым настроем. «У меня брата убили 28 августа. Не дожидаясь повестки, сам пришел и записался», — признался в общении с журналистами один из мобилизованных. «Надо семью, близких, родину защищать. Кто, если не мы?» — поддержал второй. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.