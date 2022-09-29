Госдума не позволит родственникам забирать вклады мобилизованных

В Госдуме планируют запретить забирать близким родственникам мобилизованных их вклады в банках. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Госдума не будет рассматривать инициативу по закрытию срочных вкладов мобилизованных близкими родственниками», — цитирует Аксакова «Газета.ru». Он добавил, что мобилизованный может не уполномочить членов семьи забирать вклад.
С ним оказался согласен замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он заявил, что мобилизованный должен сам выразить свою волю по этому вопросу. В случае предоставления возможности закрывать вклад родственникам имеется риск злоупотреблений.
Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов, сообщают «Дни.ру». В военном ведомстве открыли горячую линию для родственников мобилизованных, передает RT.
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В Госдуме планируют запретить забирать близким родственникам мобилизованных их вклады в банках. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Госдума не будет рассматривать инициативу по закрытию срочных вкладов мобилизованных близкими родственниками», — цитирует Аксакова «Газета.ru». Он добавил, что мобилизованный может не уполномочить членов семьи забирать вклад. С ним оказался согласен замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он заявил, что мобилизованный должен сам выразить свою волю по этому вопросу. В случае предоставления возможности закрывать вклад родственникам имеется риск злоупотреблений. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов, сообщают «Дни.ру». В военном ведомстве открыли горячую линию для родственников мобилизованных, передает RT.