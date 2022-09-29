МК: Путин объявит о присоединении новых территорий в ближайшее время

29 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

В СМИ анонсировали важное заявление Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент России Владимир Путин может подписать договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации 30 сентября. Информация об этом появилась в СМИ. «Уже известно, что на пятницу, 30 сентября, в Кремле намечено некое торжественное событие с участием Владимира Путина… Судя по всему, именно тогда глава государства выступит с программной речью и подпишет те самые договоры, если соответствующее решение будет принято», — сообщил МK.RU . Авторы не исключают, что российский глава примет «половинчатое» решение. «ДНР и ЛНР, скажем, к России присоединят, а в случае с Запорожской и Херсонской областями ограничатся лишь признанием независимости», — говорится в публикации. По сведениям издания, некоторые депутаты и члены Совфеда уже сдали необходимые для личного присутствия на заседании ПЦР-тесты. Авторы отметили, что мероприятие начнется в 15.00 по московскому времени. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 27 сентября завершились референдумы по вопросу присоединения к России. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав освобожденных территорий с Путиным.

Президент России Владимир Путин может подписать договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации 30 сентября. Информация об этом появилась в СМИ. «Уже известно, что на пятницу, 30 сентября, в Кремле намечено некое торжественное событие с участием Владимира Путина… Судя по всему, именно тогда глава государства выступит с программной речью и подпишет те самые договоры, если соответствующее решение будет принято», — сообщил МK.RU. Авторы не исключают, что российский глава примет «половинчатое» решение. «ДНР и ЛНР, скажем, к России присоединят, а в случае с Запорожской и Херсонской областями ограничатся лишь признанием независимости», — говорится в публикации. По сведениям издания, некоторые депутаты и члены Совфеда уже сдали необходимые для личного присутствия на заседании ПЦР-тесты. Авторы отметили, что мероприятие начнется в 15.00 по московскому времени. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 27 сентября завершились референдумы по вопросу присоединения к России. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу глав освобожденных территорий с Путиным.