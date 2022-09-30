В Свердловской области срочно ищут сотрудников ЧОПов

Руководители ЧОПов Свердловской области ищут несколько десятков бойцов

Бойцов ЧОПов ищут среди бывших сотрудников МВД и Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские частные охранные предприятия с 26 сентября разместили десятки вакансий о поиске бойцов для охраны складов, магазинов и других объектов. Соответствующая информация размещена на нескольких сайтах поиска работы.

На сайте «Зарплата.ру» 29 и 30 сентября разместили около 20-ти вакансий сотрудника ЧОП. Чаще всего работодатели ищут бойцов четвертого и шестого разрядов.

Некоторым предлагают работать вахтовым методом. Согласно данным сайта HeadHunter, где также за неделю разместили несколько вакансий для охранников. На сайте SuperJob работодатели готовы платить бойцам от 30 тысяч рублей в месяц. Там большинство вакансий размещено после 26 сентября.

В особом приоритете у работодателей бывшие сотрудники специальных подразделений МВД и Росгвардии. Желающим помогают оформить лицензию. Срочно ищут не только бойцов, но и бригадиров и начальников в ЧОП, которые могут составлять планы помещений и брать на контроль работу группы.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении спроса на токарей и слесарей. С начала 2022 года на сайте сервиса HeadHunter разместили на 35% вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года — 4,4 тысячи.