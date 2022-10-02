Семья челябинского экс-губернатора выиграла суд у свердловских приставов

В споре приставов и представителей семейного актива Бориса Дубровского суд принял сторону последних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Монтажник», контролируемое семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, выиграло суд у свердловских судебных приставов, следует из базы судебных дел. По мнению представителей компании, ФССП затягивало с возбуждением исполнительного производства на сумму 237 тыс. рублей в отношении бывшего контрагента «Монтажника».

«Признать незаконным бездействие начальника отделения — старшего судебного пристава Ленинского РОСП Екатеринбурга по невозбуждению исполнительного производства и неисполнению требований, содержащихся в исполнительном листе ФС №036712281, выданного Арбитражным судом Челябинской области. Обязать устранить допущенные нарушения прав и законных интересов АО „Производственное объединение Монтажник“ путем принятия мер по исполнению требований, содержащихся в исполнительном листе», — говорится в тексте постановления Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в мае «Монтажник» направил в адрес Ленинского РОСП Екатеринбурга исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Челябинской области, о взыскании с ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Сатурн-2001» 237 тысяч рублей. Однако исполнительное производство не было возбуждено.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи был губернатором. «Монтажник» предполагался исполнителем контракта на возведение конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. После освоения нескольких миллиардов рублей из бюджета стройку остановили, началось расследование связанных с ней уголовных дел. Бывший директор «Монтажника» Алексей Павлюк арестован, ему предъявили обвинения по семи статьями Уголовного кодекса РФ. После этого топ-менеджер заявил, что в краже фирмы виноваты Дубровские. Семья бывшего главы региона от общения со СМИ отказывается.