01 октября 2022

Сын создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина лично участвует в боях с ВСУ в Донбассе

Журналистка Фридрихсон показала, как сын Пригожина участвует в СВО
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, СВО, наемники
Сын создателя ЧВК «Вагнер» задействован в боевых действиях на Бахмутском направлении в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вместе с бойцами ЧВК участвует в спецоперации на Украине. Сейчас он задействован в реализации планов на Бахмутском направлении в Донбассе. Об этом рассказала журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.

«Вместе с „музыкантами“ [сражается] сын Евгения Пригожина. Это его первое появление перед камерой», — написала Фридрихсон в своем telegram-канале. Видеорепортаж доступен для просмотра на канале журналистки. Также сообщается, что в настоящее время он задействован в боевых действиях на Бахмутском направлении в Донбассе.

Ранее Пригожин рассказал о своем сыне, который служит в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводится на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Фридрихсон уже публиковала фотографию бойцов ЧВК «Вагнер», на которой есть и сын ее владельца, Евгения Пригожина, передавал «Царьград».

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Сын создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вместе с бойцами ЧВК участвует в спецоперации на Украине. Сейчас он задействован в реализации планов на Бахмутском направлении в Донбассе. Об этом рассказала журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон. «Вместе с „музыкантами“ [сражается] сын Евгения Пригожина. Это его первое появление перед камерой», — написала Фридрихсон в своем telegram-канале. Видеорепортаж доступен для просмотра на канале журналистки. Также сообщается, что в настоящее время он задействован в боевых действиях на Бахмутском направлении в Донбассе. Ранее Пригожин рассказал о своем сыне, который служит в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводится на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Фридрихсон уже публиковала фотографию бойцов ЧВК «Вагнер», на которой есть и сын ее владельца, Евгения Пригожина, передавал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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