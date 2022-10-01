Сын создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина лично участвует в боях с ВСУ в Донбассе

Сын создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вместе с бойцами ЧВК участвует в спецоперации на Украине. Сейчас он задействован в реализации планов на Бахмутском направлении в Донбассе. Об этом рассказала журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.
«Вместе с „музыкантами“ [сражается] сын Евгения Пригожина. Это его первое появление перед камерой», — написала Фридрихсон в своем telegram-канале. Видеорепортаж доступен для просмотра на канале журналистки. Также сообщается, что в настоящее время он задействован в боевых действиях на Бахмутском направлении в Донбассе.
Ранее Пригожин рассказал о своем сыне, который служит в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводится на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Фридрихсон уже публиковала фотографию бойцов ЧВК «Вагнер», на которой есть и сын ее владельца, Евгения Пригожина, передавал «Царьград».
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Сын создателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вместе с бойцами ЧВК участвует в спецоперации на Украине. Сейчас он задействован в реализации планов на Бахмутском направлении в Донбассе. Об этом рассказала журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон. «Вместе с „музыкантами“ [сражается] сын Евгения Пригожина. Это его первое появление перед камерой», — написала Фридрихсон в своем telegram-канале. Видеорепортаж доступен для просмотра на канале журналистки. Также сообщается, что в настоящее время он задействован в боевых действиях на Бахмутском направлении в Донбассе. Ранее Пригожин рассказал о своем сыне, который служит в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий приводится на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Фридрихсон уже публиковала фотографию бойцов ЧВК «Вагнер», на которой есть и сын ее владельца, Евгения Пригожина, передавал «Царьград».