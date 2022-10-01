Новогодняя елка простояла у пивовара больше девяти месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг выбросил новогоднюю елку 2 октября. Об этом он сообщил своим подписчикам на собственной странице в соцсетях.

«Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать радость этого воскресного утра. Сегодня 2 октября и я выкинул елку», — сказал Ройтенберг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пивовар уточнил, что это получилось случайно, он не держал елку до осени специально. Подписчики порекомендовали ему вернуть елку обратно, чтобы она дожила до следующего Нового года.

Ранее стало известно, что пивовар вырастил помидоры необычной формы. Он заявил, что из-за этого опасается заходить в свою теплицу.