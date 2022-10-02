02 октября 2022

Госдума рассмотрит проекты присоединения ЛДНР, Херсонщины и Запорожья к России

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
ГД в понедельник рассмотрит документы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Государственная дума рассмотрит четыре проекта федеральных конституционных законов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Пленарное заседание по этому вопросу состоится в понедельник.

«Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит четыре проекта федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — передает ТАСС. Также парламентарии рассмотрят законопроекты о ратификации соответствующих договоров, подписанных 30 сентября.

О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 330 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.

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Государственная дума рассмотрит четыре проекта федеральных конституционных законов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Пленарное заседание по этому вопросу состоится в понедельник. «Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит четыре проекта федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — передает ТАСС. Также парламентарии рассмотрят законопроекты о ратификации соответствующих договоров, подписанных 30 сентября. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. 330 сентября президент России Владимир Путин подписал Договоры о принятии этих территорий. В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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