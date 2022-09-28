В Екатеринбурге в ночь на 29 сентября во дворе дома на улице Чайковского, 56 обнаружили труп мужчины. По словам очевидца, он выпал из окна.
«Во дворе дома на перекрестке улиц Щорса и Чайковского нашли тело мужчины. Он выпал из окна», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца.
По словам очевидца, на место происшествия быстро приехали спецслужбы — пожарные, полиция и реанимация. «Врачи осмотрели тело, думаю, просто констатировали смерть». — дополнил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК РФ по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок разбился, выпав с 9-го этажа. Следователи разбираются в причинах гибели девочки.
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