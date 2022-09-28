В Екатеринбурге во дворе дома нашли труп мужчины. Фото

29 сентября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Спецслужбы быстро приехали на место происшествия (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 29 сентября во дворе дома на улице Чайковского, 56 обнаружили труп мужчины. По словам очевидца, он выпал из окна. «Во дворе дома на перекрестке улиц Щорса и Чайковского нашли тело мужчины. Он выпал из окна», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца. По словам очевидца, на место происшествия быстро приехали спецслужбы — пожарные, полиция и реанимация. «Врачи осмотрели тело, думаю, просто констатировали смерть». — дополнил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК РФ по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок разбился, выпав с 9-го этажа. Следователи разбираются в причинах гибели девочки. Спецслужбы быстро отреагировали и приехали на место происшествия Фото: издание Е1.RU Тело положили в черный мешок Фото: издание Е1.RU

В Екатеринбурге в ночь на 29 сентября во дворе дома на улице Чайковского, 56 обнаружили труп мужчины. По словам очевидца, он выпал из окна. «Во дворе дома на перекрестке улиц Щорса и Чайковского нашли тело мужчины. Он выпал из окна», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца. По словам очевидца, на место происшествия быстро приехали спецслужбы — пожарные, полиция и реанимация. «Врачи осмотрели тело, думаю, просто констатировали смерть». — дополнил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК РФ по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок разбился, выпав с 9-го этажа. Следователи разбираются в причинах гибели девочки.