Председатель Курганской облдумы уехал в Москву обсуждать бюджет России на 2023 год

03 октября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Фролов 3 октября работает в Москве на обсуждении бюджета России на 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москву на совещание по вопросам формирования бюджета страны на 2023 год прилетел председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Совещание походит под руководством председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Об этом сообщает курганская областная дума в одноименной группе соцсети «ВКонтакте». «Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов 3 октября работает в Москве. Он принимает участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального собрания РФ на тему „О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“», — указано в посте. Слушания проводит председатель Совфеда ФС РФ Валентина Матвиенко. С основным докладом выступает министр финансов РФ Антон Силуанов. В том числе в обсуждении принимают участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, а также представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов страны, научного и экспертного сообщества. До этого URA.RU писало, что председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов обратился к депутатам в связи с объявлением в стране частичной мобилизации по указу президента России Владимира Путина. Фролов попросил депутатов не оставлять без внимания просьбы семей мобилизованных, а также оказывать помощь с подготовкой к отправке в военные части самих бойцов.

В Москву на совещание по вопросам формирования бюджета страны на 2023 год прилетел председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Совещание походит под руководством председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. Об этом сообщает курганская областная дума в одноименной группе соцсети «ВКонтакте». «Председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов 3 октября работает в Москве. Он принимает участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального собрания РФ на тему „О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов“», — указано в посте. Слушания проводит председатель Совфеда ФС РФ Валентина Матвиенко. С основным докладом выступает министр финансов РФ Антон Силуанов. В том числе в обсуждении принимают участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, а также представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов страны, научного и экспертного сообщества. До этого URA.RU писало, что председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов обратился к депутатам в связи с объявлением в стране частичной мобилизации по указу президента России Владимира Путина. Фролов попросил депутатов не оставлять без внимания просьбы семей мобилизованных, а также оказывать помощь с подготовкой к отправке в военные части самих бойцов.