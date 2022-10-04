В Кремле заявили, что законы о новых территориях будут подписаны сегодня

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Никакой публичной церемонии в связи с расширением России больше не планируется, сказал Песков Фото:
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Законы о новых территориях России будут подписаны, скорее всего, уже сегодня, 4 октября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Законы] вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня они будут подписаны», — отметил Песков.

По его словам, никакой публичной церемонии в связи с этим не планируется. «Выступление президента было ранее (30 сентября). Мы все его смотрели и слушали. Эпохальное выступление. Сегодня никаких других вступлений не планируется», — сообщил Песков.

Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоялась 30 сентября.

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Законы о новых территориях России будут подписаны, скорее всего, уже сегодня, 4 октября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «[Законы] вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня они будут подписаны», — отметил Песков. По его словам, никакой публичной церемонии в связи с этим не планируется. «Выступление президента было ранее (30 сентября). Мы все его смотрели и слушали. Эпохальное выступление. Сегодня никаких других вступлений не планируется», — сообщил Песков. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в ДНР — 99,23%. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоялась 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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