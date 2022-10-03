Челябинский предприниматель подал заявку на регистрацию торгового знака Ferrari

Бизнесмен собирается закрепить права на торговый знак за собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель из Челябинска Сергей Мотовилов подал заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака Ferrari. По словам мужчины, он не опасается споров из-за знака с итальянским брендом.

«Да, было такое [заявка в Роспатент]», — приводит слова Мотовилова интернет-издание «Ридус». Свое решение бизнесмен объяснил доступностью бренда.

Мужчина рассказал, что занимается продажей строительных материалов. Под маркой итальянского бренда он планирует продолжить развиваться в области торговли стройматериалами.

Знаки Ferrari и фирмы челябинца идентичны. Однако Мотовилов собирается закрепить права на него за собой.