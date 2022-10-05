В Кремле намекнули на возвращение новых территорий РФ

05 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что новые регионы включены в границах ВГА Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Определенные территории, которые захотят быть в составе России, будут возвращены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, в каких границах принимаются новые регионы. «В указе есть юридическая формулировка, в целом там речь идет о территории, в которой действовала ВГА на момент принятия. Это то, что написано в указе. Но еще раз повторяю. Определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — сказал Песков во время общения с журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России освобожденных территорий. К России присоединились Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс. Эти регионы освободила российская армия в ходе спецоперации на Украине. После чего жители проголосовали на референдумах за присоединение к РФ.

Определенные территории, которые захотят быть в составе России, будут возвращены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, в каких границах принимаются новые регионы. «В указе есть юридическая формулировка, в целом там речь идет о территории, в которой действовала ВГА на момент принятия. Это то, что написано в указе. Но еще раз повторяю. Определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — сказал Песков во время общения с журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России освобожденных территорий. К России присоединились Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс. Эти регионы освободила российская армия в ходе спецоперации на Украине. После чего жители проголосовали на референдумах за присоединение к РФ.