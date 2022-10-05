05 октября 2022

В Нижнем Тагиле из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Жителей региона отправляют в учебные части в рамках частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 3 октября из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Родные и близкие проводили мужчин, попавших под частичную мобилизацию.

К зданию нижнетагильского военкомата с утра стянулись десятки человек, чтобы проводить очередную партию мобилизованных. Большую часть призывников провожали целыми семьями.

«Ты там держись. И вернись живым домой. Мы очень ждем», — говорит жена одного из мобилизованных, видео с места событий опубликовано в группе.

Ранее URA.RU сообщало, что в приемных военкомата Ленинского и Октябрьского районов заявили, что в Свердловской области перестали отправлять мобилизованных в учебные центры до 10 октября. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 3 октября из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Родные и близкие проводили мужчин, попавших под частичную мобилизацию. К зданию нижнетагильского военкомата с утра стянулись десятки человек, чтобы проводить очередную партию мобилизованных. Большую часть призывников провожали целыми семьями. «Ты там держись. И вернись живым домой. Мы очень ждем», — говорит жена одного из мобилизованных, видео с места событий опубликовано в группе. Ранее URA.RU сообщало, что в приемных военкомата Ленинского и Октябрьского районов заявили, что в Свердловской области перестали отправлять мобилизованных в учебные центры до 10 октября. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...