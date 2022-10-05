В Нижнем Тагиле из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Видео

06 октября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Жителей региона отправляют в учебные части в рамках частичной мобилизации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 3 октября из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Родные и близкие проводили мужчин, попавших под частичную мобилизацию. К зданию нижнетагильского военкомата с утра стянулись десятки человек, чтобы проводить очередную партию мобилизованных. Большую часть призывников провожали целыми семьями. «Ты там держись. И вернись живым домой. Мы очень ждем», — говорит жена одного из мобилизованных, видео с места событий опубликовано в группе. Ранее URA.RU сообщало, что в приемных военкомата Ленинского и Октябрьского районов заявили, что в Свердловской области перестали отправлять мобилизованных в учебные центры до 10 октября. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 3 октября из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Родные и близкие проводили мужчин, попавших под частичную мобилизацию. К зданию нижнетагильского военкомата с утра стянулись десятки человек, чтобы проводить очередную партию мобилизованных. Большую часть призывников провожали целыми семьями. «Ты там держись. И вернись живым домой. Мы очень ждем», — говорит жена одного из мобилизованных, видео с места событий опубликовано в группе. Ранее URA.RU сообщало, что в приемных военкомата Ленинского и Октябрьского районов заявили, что в Свердловской области перестали отправлять мобилизованных в учебные центры до 10 октября. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.