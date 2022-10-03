03 октября 2022

Пермякам предлагают туры в Сочи и Абхазию за 11 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Пермякам предлагают недорого отдохнуть в октябре у моря Фото:

Туры на юг России и в Абхазию с завершением бархатного сезона значительно подешевели. Пермские турфирмы предлагают путевки за 11-13 тысяч рублей на человека.

«Абхазия из Перми на двоих — 22 тысячи рублей. Вылет чартера — 11 октября», — указано в предложении турфирмы Premium travel 59.

В стоимость путевки входит перелет и двухместное размещение в номере класса «Стандарт» на 7-8 ночей. Питание в турпрограмму не входит. Отель на первой береговой линии будет стоить дороже на одну-две тысячи рублей.

Отдых в Сочи обойдется в такую же сумму. Дороже будет стоить, если пермяки выберут более длительный отпуск, — 12 ночей. Такая путевка стоит уже 26-27 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки скупают туры в Турцию на период школьных каникул. Такой выбор обусловлен еще не остывшим морем и прямыми перелетами из Перми.

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Туры на юг России и в Абхазию с завершением бархатного сезона значительно подешевели. Пермские турфирмы предлагают путевки за 11-13 тысяч рублей на человека. «Абхазия из Перми на двоих — 22 тысячи рублей. Вылет чартера — 11 октября», — указано в предложении турфирмы Premium travel 59. В стоимость путевки входит перелет и двухместное размещение в номере класса «Стандарт» на 7-8 ночей. Питание в турпрограмму не входит. Отель на первой береговой линии будет стоить дороже на одну-две тысячи рублей. Отдых в Сочи обойдется в такую же сумму. Дороже будет стоить, если пермяки выберут более длительный отпуск, — 12 ночей. Такая путевка стоит уже 26-27 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки скупают туры в Турцию на период школьных каникул. Такой выбор обусловлен еще не остывшим морем и прямыми перелетами из Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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