Глава пограничного комитета Белоруссии: на границе с Польшей назревает конфликт

06 октября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

По словам главы пограничного комитета Белоруссии — на границах их страны и Польши назревает конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU На границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это следует из сообщения главы пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо. «Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий», — подчеркнул он. Его слова приводит издание «Минская правда». По словам Лаппо, в настоящий момент участились провокации на границах со стороны Польши — те стреляют в воздух и агрессивно себя ведут. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину. Лукашенко отметил, что ему приходится держать свои вооруженные силы начеку. Кроме того, глава Белоруссии уточнил, что его страна принимает участие в спецоперации РФ на Украине, но участие не связано с проведением боевых действий.

На границе Белоруссии и Польши назревает конфликт. Это следует из сообщения главы пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо. «Будет хоть одна пуля в наших пограничников, ответ будет немедленный и жестокий», — подчеркнул он. Его слова приводит издание «Минская правда». По словам Лаппо, в настоящий момент участились провокации на границах со стороны Польши — те стреляют в воздух и агрессивно себя ведут. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко негативно отреагировал на желание Польши получить Западную Украину. Лукашенко отметил, что ему приходится держать свои вооруженные силы начеку. Кроме того, глава Белоруссии уточнил, что его страна принимает участие в спецоперации РФ на Украине, но участие не связано с проведением боевых действий.